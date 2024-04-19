عاجل | الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد عدم مشاركتها في انفجارات أصفهان

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أحمد جودة - القاهرة - الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد عدم مشاركتها في انفجارات أصفهان، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر، أفادت قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية يوم الجمعة بأن الولايات المتحدة لم تشارك في الضربة الإسرائيلية على إيران.

كما أوضحت المصادر أن هناك إخطارًا سابقًا من الإسرائيليين للولايات المتحدة بشأن الضربة، وفيما يتعلق بالتقارير حول الانفجارات في إيران والضربات في سوريا، أفاد الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس بأنه "ليس لدينا تعليق في الوقت الحالي"، وفي تطور منفصل، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إطلاق صفارات الإنذار في منطقة شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.

هجمات إسرائيل وإيران.. ماذا يحدث؟

ذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" نقلًا عن مسؤول أمريكي كبير أن إسرائيل نفذت ضربة ضد إيران، كرد على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها في نهاية الأسبوع الماضي.

ووفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني، تم سماع تقارير عن "انفجارات مدوية" في محافظة أصفهان بوسط البلاد، مع الإشارة إلى أن أسبابها لم تُعرف بعد.