نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل الليتواني يؤكد مصر بوابة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال وزير النقل الليتواني ماريوس سكوديس إن مصر بوابة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الكبيرة فى البلدين، وتوفير معلومات عن السوقين المصري والليتواني.

وأكد وزير النقل الليتواني، في مؤتمر صحفي عقده بمقر سفارة ليتوانيا في القاهرة، أهمية فتح قنوات الاتصال بين بلاده ومصر، وذلك في ضوء الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر بالشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين مصر وليتوانيا بلغت قيمته 144 مليون يورو العام الماضي، بينما يبلغ عدد السائحين الليتوانيين الذين زاروا مصر 154 ألف سائح.

ونوه إلى أنه سيعقد خلال أول زيارة له للقاهرة مباحثات مع وزير النقل كامل الوزير ووزير الطيران المدني محمد عباس حلمي ووزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عمرو طلعت; لتعزيز سبل التعاون بمجالات النقل البحري والجوي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبحث التفاصيل النهائية لمذكرتي التفاهم بمجالي النقل البحري وتسيير خط طيران مباشر بين البلدين التي سيتم التوقيع عليها في مرحلة لاحقة.

وتابع: سأقوم خلال زيارتي الحالية التي تستغرق ثلاثة أيام، بزيارة ميناء الإسكندرية; لبحث سبل التعاون بين ميناء قلايبيدا الليتواني وميناء الإسكندرية، لافتا إلى أن حركة النقل واللوجستيات والخدمات لميناء قلايبيدا تمثل 1% من الناتج الإجمالي المحلي للبلاد.

وأضاف أن هناك إمكانيات كبيرة لتبادل السلع بين البلدين خاصة الخضروات والفاكهة والأسمدة من مصر، بينما يمكن لليتوانيا أن تصدر لمصر الحبوب والأسمدة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات، مشيرا إلى أن بلاده تفتح مسارات جديدة لنقل الحبوب من أوكرانيا للدول الأخرى.

وأشار إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الليتوانية تحتاج للعمالة الماهرة، حيث أن هناك إمكانيات كبيرة لافتتاح فروع لها في مصر، مؤكدا ضرورة إقامة شبكة اتصالات بين منظمات الأعمال في كلا البلدين، بهدف دعم التعاون المشترك.

وأضاف: إننا وضعنا استراتيجية نحو التحول الأخضر والتي تتضمن التوسع بالطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين، وتصدير الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، مؤكدا وجود إمكانيات كبيرة للتعاون بمجال الهيدروجين مع مصر.