العالم اليوم - محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين لأكبر مطار بالعالم

انتم الان تتابعون خبر محمد بن راشد يعتمد تصاميم مبنى المسافرين لأكبر مطار بالعالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 28 أبريل 2024 11:22 صباحاً - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اعتماد تصاميم مبنى المسافرين الجديد في مطار آل مكتوم الدولي.

ووجه الشيخ محمد بن راشد بالبدء الفوري لتشييد المبنى بتكلفة 128 مليار درهم (34.85 مليار دولار) "وذلك ضمن استراتيجية مؤسسة الطيران بدبي".

وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه الرسمي في منصة "إكس"، الأحد: "مطار آل مكتوم الدولي سيكون الأكبر في العالم بطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر وسيكون خمسة أضعاف مطار دبي الدولي الحالي.. وسيتم نقل كافة عمليات مطار دبي الدولي له خلال السنوات القادمة".

وأضاف: "سيضم المطار 400 بوابة للطائرات وخمسة مدارج متوازية.. وسيستخدم تقنيات جديدة لأول مرة في قطاع الطيران".

وقال الشيخ محمد بن راشد: "نحن نستعد لمرحلة جديدة من نمو قطاع الطيران العالمي.. نستعد لمرحلة تتصدر فيها دبي قطاع الطيران الدولي للأربعين عاماً القادمة، كما نبني مدينة كاملة للمطار في دبي الجنوب سترفع الطلب على السكن لمليون نسمة... وستضم أهم شركات العالم في القطاع اللوجستي والنقل الجوي".