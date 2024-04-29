العالم اليوم - عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على غزة.. معظمهم في رفح

انتم الان تتابعون خبر عشرات القتلى في غارات إسرائيلية على غزة.. معظمهم في رفح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 29 أبريل 2024 06:24 مساءً - قال مسعفون، الإثنين إن 25 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في غارات جوية إسرائيلية استهدفت 3 منازل في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، في حين وصل وفد من حركة حماس إلى القاهرة لإجراء جولة جديدة من المحادثات مع الوسطاء المصريين والقطريين.

وفي مدينة غزة بشمال القطاع، قال مسؤولو صحة إن الطائرات الإسرائيلية قصفت منزلين مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين.

وأضافوا أن شقيقين قتلا في الهجوم على أحد المنزلين.

وجاءت الضربات على رفح، التي تؤوي أكثر من مليون فلسطيني فروا من القصف الإسرائيلي في شمال قطاع غزة على مدى شهور، قبل ساعات من استضافة مصر لقادة من حماس لمناقشة اتفاق وقف إطلاق نار مع إسرائيل.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق من تلك الأنباء.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في الرياض، الإثنين، إن مصر متفائلة باقتراح بخصوص هدنة وإطلاق سراح رهائن في قطاع غزة لكنها تنتظر رد إسرائيل وحماس.

وأضاف شكري: "نأمل أن يكون المقترح قد أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين، وحاول دفعهما إلى الاعتدال، وننتظر القرار النهائي".

وردا على سؤال عن الجولة الجديدة من المحادثات في القاهرة، قال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة لـ"رويترز": "الأمور تبدو أفضل هذه المرة" لكنه رفض الحديث عما إذا كان هناك اتفاق وشيك.

وتعهدت إسرائيل بالقضاء على حماس التي تدير غزة، في عملية عسكرية أودت بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، وفقا للسلطات الصحية في غزة.

وتسببت الحرب في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة وتدمير معظم أنحائه.

وتقول إسرائيل إن رفح آخر معقل لحماس في قطاع غزة، والهجوم عليها متوقع منذ أسابيع لكن حكومات أجنبية فضلا عن الأمم المتحدة عبرت عن قلقها من أن الهجوم قد يفضي إلى كارثة إنسانية بالنظر إلى عدد النازحين الموجودين في المنطقة.

وقال قياديون في حماس، الأحد، إن وفدا برئاسة خليل الحية، نائب رئيس الحركة في غزة، سيناقش اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمته حماس إلى وسطاء من قطر ومصر، فضلا عن الرد الإسرائيلي.

وكثف الوسطاء، بدعم من الولايات المتحدة، جهودهم للتوصل إلى اتفاق مع تهديد إسرائيل بغزو رفح.