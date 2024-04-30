العالم اليوم - بسبب "الانتهاكات".. محكمة أميركية تصدر حكما على ترامب

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:21 مساءً - غرم القاضي الذي يرئس محاكمة دونالد ترامب في نيويورك، الثلاثاء، الرئيس السابق، مبلغ 9 آلاف دولار، لانتهاكاته الكثيرة لحرمة المحكمة.

وحمل القاضي خوان ميرتشان الرئيس الجمهوري السابق مسؤولية انتهاك أمر صادر عنه، يمنعه من مهاجمة الشهود والمحلفين وموظفي المحكمة وأقاربهم، علنا. وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق يمثل أمام محاكمة جنائية، ليواجه اتهامات تتعلق بدفع أموال لممثلة أفلام إباحية لشراء سكوتها وعدم الإفصاح عن علاقته بها، في قضية قد تؤثر على مسعاه للفوز بالرئاسة والعودة مرة أخرى إلى البيت الأبيض. اتهامات ترامب يتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك ترامب بتزوير السجلات للتغطية على دفع مبلغ 130 ألف دولار في الأيام الأخيرة من الحملة الرئاسية لعام 2016 لشراء سكوت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز وعدم الإفصاح عن لقاء جنسي قالت إنه حدث بينهما عام 2006.

ينفي ترامب أي علاقة من هذا القبيل. ودفع العام الماضي ببراءته من 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية في القضية التي رفعها المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، وهو ديمقراطي، في محكمة بولاية نيويورك.

رغم أن بعض الخبراء القانونيين يعتبرون هذه القضية الأقل أهمية من بين المحاكمات الجنائية الأربع التي يواجهها، فإنها القضية الوحيدة المؤكد البت فيها قضائيا قبل انتخابات الخامس من نوفمبر. وفي حالة إدانة ترامب، فسيظل بإمكانه تولي منصب الرئاسة، لكن استطلاعا أجرته "رويترز/إبسوس" أظهر أن الحكم بالإدانة قد يعرقل فرصه.

أظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس مؤخرا أن الناخبين الأميركيين يعدون المرشح الجمهوري دونالد ترامب أفضل في الاقتصاد من الرئيس الحالي جو بايدن، وذلك في ظل تراجع معدلات شعبية بايدن في أبريل عن الشهر السابق.

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