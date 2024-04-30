البيت الأبيض يمتنع عن التعليق على تدمير الدفاع الجوي الروسي 6 من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 أبريل 2024 11:29 مساءً - امتنع البيت الأبيض عن التعليق على المعلومات التي تفيد بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 6 صواريخ تكتيكية من طراز "ATACMS" أمريكية الصنع.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لا أستطيع تأكيد التقارير التي تفيد بإسقاط صواريخ ATACMS التي تم تسليمها لكييف".

وأضاف كيربي "لن أقدم أيضا بيانات محددة حول عدد ATACMS التي تم نقلها إلى أوكرانيا ، دعوني أقول فقط إنه (عدد) لا بأس به".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية، و6 صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "ATACMS" وقنبلتين موجهتين من طراز "Hammer" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وكان مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، قد صرح في وقت سابق بأن قرار تزويد كييف بأنظمة "ATACMS" اتخذته واشنطن في فبراير.

ووفقا له، في شهر مارس الماضي، وبأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم نقل عدد كبير من هذه الصواريخ إلى أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قد أكد أن الولايات المتحدة بإمدادها كييف بالأسلحة لن تغير نتيجة العملية العسكرية الخاصة، وستظل موسكو تفوز، وأوكرانيا ستتكبد المزيد من الضحايا.