نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شرطة نيويورك تعتقل محتجين مؤيدين لفلسطين من داخل جامعة كولومبيا (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحمت شرطة مدينة نيويورك جامعة كولومبيا، فجر الأربعاء، في محاولة لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين بعد اعتصامهم في الحرم الجامعي منذ أسبوعين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة أفراد شرطة يرتدون خوذات وهم يدخلون الحرم الكائن بمنطقة مانهاتن الذي كان النقطة المحورية لاحتجاجات طلابية.

وامتدت الاحتجاجات إلى عشرات الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة للتعبير عن للتنديد بالحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرخ ضباط الشرطة: "نحن نقوم بإزالتها"، وهم يسيرون نحو المدخل المحصن لمبنى "هاملتون هول" الذي اقتحمه المتظاهرون وسيطروا عليه في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء.

وشوهد صف طويل من ضباط الشرطة وهم يتسلقون المبنى عبر نافذة مستخدمين سيارة مجهزة بسلم للوصول إلى الطابق العلوي.

واحتشد عشرات من ضباط الشرطة الآخرين عند مخيم الاحتجاج القريب، بينما وقف طلاب خارج الحرم الجامعي مرددين "عار، عار!".

ولم يمض وقت طويل حتى شوهد الضباط وهم يقودون المتظاهرين المكبلين إلى سيارات الشرطة خارج بوابات الحرم الجامعي. ونقلت الشرطة نحو 50 محتجزًا إلى حافلة.

وهتف المتظاهرون خارج المبنى "فلسطين حرة حرة حرة".