شرطة نيويورك تقتحم مقر اعتصام الطلاب المؤيدين للفلسطينيين بجامعة كولومبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 مايو 2024 07:32 صباحاً - اقتحمت شرطة نيويورك، فجر اليوم الأربعاء، حرم جامعة كولومبيا ووصلت إلى مبنى يتحصّن فيه طلاب مؤيّدون للفلسطينيين يحتجون على الحرب في قطاع غزة.

وبحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس، فإن عشرات الأشخاص كانوا حول مبنى "هاملتون هول" الواقع داخل حرم جامعة كولومبيا في وسط مدينة نيويورك عندما وصلت الشرطة وبدأت بدفع المتظاهرين إلى الخارج، قبل أن تقترب شاحنة من المبنى ويتسلّق شرطيون سلّمًا لدخول المبنى عبر إحدى نوافذه.

إلى ذلك، هدد مسؤولون بجامعة كولومبيا الأمريكية، أمس الثلاثاء، بفصل طلاب سيطروا على مبنى دراسي مع اشتداد المواجهة بين الإداريين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين في حرم الجامعة الواقع بمدينة نيويورك.

وبدأت سيطرة الطلاب على المبنى ليلًا، حين حطّم المحتجون النوافذ ودخلوا مبنى هاملتون هول، وعلقوا لافتة من الطابق العلوي كُتب عليها "قاعة هند"، في إشارة إلى الطفلة الفلسطينية التي استُشهدت برصاص قوات الاحتلال في غزة.

وخارج المبنى، وهو موقع اعتصامات طلابية مختلفة تعود إلى ستينيات القرن الماضي، أغلق المحتجون المدخل بالطاولات وشبَكوا أذرعهم لتشكيل حاجز وهتفوا بشعارات مؤيدة للفلسطينيين.