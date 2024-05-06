العالم اليوم - 3.9 مليار دولار إيرادات ألفا ظبي في الربع الأول 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 مايو 2024 08:22 صباحاً - أعلنت شركة ألفا ظبي القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي المالي، عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغ صافي أرباح المجموعة خلال هذا الربع 4.6 مليار درهم (حوالي 1.25 مليار دولار)، ما يعكس الزخم المتواصل في تنفيذ استراتيجية المجموعة عبر قطاعات الأعمال الرئيسية، والتزامها الراسخ بتحقيق أفضل قيمة للمساهمين.

وحققت المجموعة نتائجا مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2024 مسجلة إيرادات بلغت 14.2 مليار درهم (حوالي 3.9 مليار دولار)، بنمو نسبته 11 بالمئة على أساس سنوي، كما سجل صافي الأرباح التشغيلية ارتفاعا قياسيا بنسبة 232 بالمئة، مقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2023، في حين سجلت المجموعة زيادة في معدل السيولة بنسبة 29 بالمئة على أساس سنوي في رصيدها النقدي ليصل إلى 21.5 مليار درهم، بحسب بيان إفصاح الشركة على موقع سوق أبوظبي المالي.

من جانبه، قال المهند حمد العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ألفا ظبي القابضة: "استهلت ألفا ظبي عام 2024 بالقوة ذاتها التي اختتمت فيها عام 2023، حيث حققت المجموعة أداء قويا، وواصلت مسيرة زخم نمو الأعمال. وقد عكست الإيرادات البالغة 14.2 مليار درهم و القفزة الكبيرة التي حققتها الأرباح التشغيلية بنسبة 232 بالمئة حرص المجموعة على اغتنام الفرص عبر محفظة أعمالنا المتنوعة وكامل المشهد الاستثماري. ونلتزم بشكل رئيسي بتنفيذ استثمارات تعزز من مكانتنا ودفع أعمال ألفا ظبي نحو آفاق جديدة من النمو والتميز وتحقيق أثر إيجابي ملموس على قطاعات الأعمال الحيوية في اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة."

وعزت المجموعة هذا الأداء القوي إلى عدد من العوامل مثل التوسع العضوي ضمن محفظتها الاستثمارية وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية، ما يؤكد التزام المجموعة بتعزيز القيمة للمساهمين. كما لعبت محفظة ألفا ظبي المتنوعة دورا رئيسيا في مواصلة تحقيق النمو.