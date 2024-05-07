‏إعلام صيني: هجوم في جنوب غربي البلاد يسفر عن أكثر من 10 ضحايا

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام صيني، بهجوم في جنوب غربي البلاد أسفر عن أكثر من 10 ضحايا.

وفي سياق آخر، قد أعلنت ‏لجنة التحقيق الروسية، ارتفاع عدد قتلى هجوم ضاحية موسكو إلى 152.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة النار من أسلحة آلية على أشخاص خلال حفل موسيقي في قاعة "كروكس سيتي" بالقرب من موسكو الجمعة، في واحدة من أسوأ الهجمات التي تشهدها روسيا منذ سنوات.

وكانت السفارة الأمريكية في روسيا قد حذرت في وقت سابق هذا الشهر من أن "متطرفين" يعتزمون شن هجوم في موسكو قريبا.