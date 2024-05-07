نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: مخزونات الغذاء بغزة تغطي الاحتياجات من يوم إلى 4 أيام فقط في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ تجاه إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم جنوب غزة، محذرا من نفاد مخزونات الغذاء في القطاع.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان على منصة "إكس" الثلاثاء، إنه يعرب عن "القلق البالغ تجاه إغلاق معبري كرم أبو سالم ورفح، ما يشكل تحديات أمام وصول المساعدات" إلى القطاع".

وأوضح البرنامج الأممي أن المخزونات الحالية من الغذاء "تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام من الاحتياجات في رفح دير البلح وخان يونس".



من جهته، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم "على الفور" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو إلى "وقف التصعيد".

وقال غوتيريش "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح".

وأضاف أن "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساسا. يجب أن يعاد فتحهما على الفور"، محذّرا من أن "هجوما واسعا" على رفح المكتظة بالسكان سيكون عبارة عن "كارثة انسانية".

وناشد غوتيريش إسرائيل وحماس بألا تدخرا جهدا في إبرام اتفاق هدنة وحذر إسرائيل من أن أي هجوم على رفح سيكون "خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا"، حسب رويترز.

وحث غوتيريش إسرائيل على وقف أي تصعيد والمشاركة بإيجابية في المحادثات الدبلوماسية الجارية.

وأشار غوتيريش إلى أن "الهجوم على رفح سيعرقل أكثر جهودنا لدعم الشعب في أوضاع إنسانية خانقة في وقت تلوح فيه المجاعة في الأفق"، مشددا على أن الهجوم على رفح "سيكون خطأ استراتيجيا وكارثة سياسية وكابوسا إنسانيا".

وصباح الثلاثاء أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وأضاف في بيان: "قطعت القوات معبر رفح عن محور صلاح الدين، والآن تسيطر قوات مدرعة من اللواء 401 على المعبر بشكل كامل".

وبسيطرتها على معبر رفح تكون إسرائيل قد أغلقت المنفذ البري الوحيد الذي يخرج منه جرحى ومرضى فلسطينيون لتلقي العلاج خارج القطاع في ظل تدهور الوضع الصحي في مناطق غزة جراء الحرب المتواصلة التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى من الفلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

وأطلقت إسرائيل عملية عسكرية في رفح بعد ساعات من إعلان حركة "حماس" الاثنين أنها أبلغت الوسطاء القطري والمصري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.