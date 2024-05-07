لبنان يحذر من العدوان على رفح

لبنان يحذر من العدوان على رفححذّرت وزارة الخارجيّة اللبنانية، من أيّ عمل تصعيدي تشنّهُ قوّات العدو الصهيوني ضدّ مدينة رفح، التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني جرّاء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزّة، ما يُساهم في تنفيذ مُخطّطات التهجير القسري.

ودعت الخارجية اللبنانية في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، المُجتمع الدولي والدول الفاعلة والمعنيّة إلى التحرُّك الفوري والفاعل لوقف المجازر الصهيونية، وانتهاكات العدو المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، والقرارات الدوليّة ذات الصّلة، والسّعي نحو إنجاز وقف دائم لإطلاق النار.

واليوم الثلاثاء، احتلت قوات العدو الصهيوني، الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.