العالم اليوم - سوريا تعلن إسقاط صواريخ إسرائيلية استهدفت ريف دمشق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 08:18 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع السورية أن دفاعاتها الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية أطلقت من هضبة الجولان باتجاه ريف دمشق، في وقت مبكر من صباح الخميس.

وذكرت الوزارة: "فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد الأبنية في ريف دمشق". وتابعت: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان لوقوع بعض الخسائر المادية".

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