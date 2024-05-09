العالم اليوم - تسعير الطرح العام لمياهنا السعودية عند الحد الأقصى من النطاق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 11:22 صباحاً - أعلن أحد البنوك التي تقدم المشورة في عملية الطرح العام الأولي لشركة مياهنا السعودية، المتخصصة في البنى التحتية للمياه والصرف الصحي، عن تسعير الطرح عند الحد الأقصى من نطاق التقييم المستهدف.

وقالت شركة السعودي الفرنسي كابيتال في إفصاح، الخميس، إنه تم الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات المكتتبة في أسهم شركة مياهنا بنجاح وتحديد سعر الطرح النهائي عند 11.5 ريال (3.07 دولار) للسهم الواحد، وبنسبة تغطية 170 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

وأضاف البيان أن الجهات المشاركة قد اكتتبت في كامل الأسهم المطروحة، حيث خصص لها 48.28 مليون سهم، تمثل 100 بالمئة من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب كمرحلة أولى.

وأشار إلى أن مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، فإنه وكمرحلة ثانية سيتم تخصيص 9.66 مليون سهم عادي تمثل نسبة (20 بالمئة) من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

ومياهنا مملوكة بالكامل لشركة رؤية للاستثمار وتقول إن أنشطتها تغطي دورة قطاع المياه بأكملها بدءا من الاستخراج والإمداد وحتى التجميع وإعادة التدوير.

وأضاف البيان أن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مدير الاكتتاب أتمت مع الجهات المستلمة وهي البنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض كافة الاستعدادات اللازمة لتلقي طلبات اكتتاب المستثمرين من شريحة الأفراد الذي سيكون لمدة يومين، الموافق الثلاثاء 21 مايو 2024 إلى يوم الأربعاء الموافق 22 مايو 2024.