العالم اليوم - نجاة مراسل "دوت الخليج" بعد إصابته في رفح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 مايو 2024 04:25 مساءً - نجا مراسل "دوت الخليج" في غزة حازم البنا بعد إصابته بطلق ناري في رفح، الخميس.

ومنذ بدأ الحرب في غزة نقل البنا التطورات الميدانية مباشرة وبشكل يومي على شاشة "دوت الخليج". وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها طاقم "دوت الخليج" للخطر خلال الحرب الدائرة في غزة. وقال البنا عقب تعرضه لإصابة بطلق ناري طائش: لم تسفر هذا الإصابة عن جروح بالغة وإنما فقط جروح طفيفة في الظهر.

تلقيت العلاج والرعاية الطبية اللازمة وحالتي مستقرة الآن.

كنا نخرج برسالة عادية على الهواء قبل ساعتين وبعد الانتهاء جلسنا لنتابع الأحداث وفجأة أصبت بطلقة نارية سقطت من أعلى ولم تأت باتجاهي مباشرة.

في محيط المنطقة التي نتحدث منها هناك أصوات اشتباكات عنيفة.

نسمع بين الحين والآخر صوت لرصاص من حولنا.

بفضل الله لم يحدث الطلق الناري أي ضرر بالغ.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر نجاة مراسل "دوت الخليج" بعد إصابته في رفح .. في رعاية الله وحفظة