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بوتين يرشح ميشوستين لرئاسة الوزراء

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أحمد جودة - القاهرة -  

أعلن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس فلاديمير بوتين رفع للمجلس اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء.

وكتب فولودين على "تلغرام": "رفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء".

وقدم مجلس الوزراء بقيادة ميخائيل ميشوستين استقالته في أعقاب تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في 7 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس "الدوما" على قبول ترشيح ميشوستين في جلسته العامة اليوم الجمعة

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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