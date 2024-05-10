نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يرشح ميشوستين لرئاسة الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رئيس مجلس "الدوما" الروسي فياتشيسلاف فولودين أن الرئيس فلاديمير بوتين رفع للمجلس اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء.

وكتب فولودين على "تلغرام": "رفع الرئيس فلاديمير بوتين إلى مجلس "الدوما" اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء".

وقدم مجلس الوزراء بقيادة ميخائيل ميشوستين استقالته في أعقاب تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين في 7 مايو الجاري.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس "الدوما" على قبول ترشيح ميشوستين في جلسته العامة اليوم الجمعة