نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولى منذ 5 أعوام.. محمد بن سلمان يزور اليابان خلال أيام في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليابان بين 20 و23 مايو، وستكون الأولى له منذ نحو خمسة أعوام، يلتقي خلالها الامبراطور ناروهيتو ورئيس الحكومة فوميو كيشيدا، وفق ما أعلنت طوكيو اليوم الجمعة.

وأعربت وزارة الخارجية اليابانية في بيان عن أملها "في أن تعزز الزيارة بشكل إضافي العلاقات الودية بين اليابان والمملكة العربية السعودية".

وأكد المتحدث باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي أن كيشيدا سيتطرق مع ولي العهد إلى «نطاق واسع» من القضايا المرتبطة بالشرق الأوسط والوضع الدولي، من دون تقديم تفاصيل إضافية.