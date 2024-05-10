العالم اليوم - حزب الله يعلن الرد مرتين بـ"صواريخ" على القصف الإسرائيلي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 09:24 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، مهاجمته شمال إسرائيل مرتين بـ"عشرات صواريخ الكاتيوشا" ردا على غارة إسرائيلية أودت بشخصَين في جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية عن "غارة نفذها الطيران المسير" على بلدة طيرحرفا، بينما كان فريق من شركة "تاتش"، إحدى الشركتين المشغلتين للهاتف الخلوي في لبنان يجري "أعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة، بمواكبة من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية" التابعة لحركة أمل حليفة حزب الله.

وأدى "العدوان الإسرائيلي" وفق الوكالة إلى مقتل "عنصر من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الإسلامية"، و"فني" من شركة متعهدة أعمال الصيانة لدى "تاتش".

وبحسب الوكالة، فإن الفريق التقني كان قد حصل على "إذن مسبق" من قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) للحضور إلى البلدة وإجراء "الصيانة لأعمدة الإرسال".

ونعت جمعية كشافة الرسالة الإسلامية أحد عناصرها. وقالت إنه "قتل أثناء قيامه بواجبه الوطني والإنساني".

وأعلن حزب الله مهاجمته "بالأسلحة الصاروخية وراجمة فلق"، ثكنة للجيش الاسرائيلي عبر الحدود وقصفه لشمال إسرائيل "بصلية من صواريخ الكاتيوشا"، رداً "على استهداف المدنيين وآخرها في طيرحرفا".

وفي بيان لاحق الجمعة، أكد حزب الله أنه "أعاد استهداف الموقع للمرة الثانية بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وكان مصدر في شركة "تاتش" أشار لوكالة فرانس برس، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إلى أن الغارة استهدفت فريقاً للشركة خلال قيامه بأعمال الصيانة في محطة إرسال في البلدة.