عاجل.. نتنياهو لوزير الدفاع الإسرائيلي: القضاء على حماس يجب أن يتم "دون أعذار"

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع الإسرائيلي، إن القضاء على حماس يجب أن يتم "دون أعذار".

وأضاف نتنياهو لوزير الدفاع الإسرائيلي، إنه يتعين القضاء على حماس لتمهيد الطريق لحكومة بديلة في غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن الحكومة الإسرائيلية رفضت بالإجماع قرارا صادرا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة يشجع على الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأكد مكتب نتنياهو أن هذا القرار "لن يشكل الأساس للمفاوضات المستقبلية ولا يهدف إلى تعزيز الحل السلمي للقضية الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه "لا يغير وضع الأراضي المتنازع عليها ولا يوفر أي حقوق للسلطة الفلسطينية ولا ينتقص من أي حقوق لدولة إسرائيل".