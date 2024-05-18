الجيش الأمريكي: لا تقارير عن إصابة السفينة جراء استهدافها بصاروخ حوثي بالبحر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 مايو 2024 07:28 مساءً - أعلن الجيش الأمريكي، أنه لا يوجد تقارير عن إصابات بالسفينة التي تم استهدافها بصاروخ تابع لـ الحوثي في البحر الأحمر، وفقًا لما أفادت به تقارير إعلامية.

ولفت الجيش الأمريكي، في بيانه الصادر اليوم السبت، إلى أن الحوثيين ضربوا بصاروخ ناقلة نفط ترفع علم بنما تملكها وتشغلها شركة يونانية، ما أثار مخاوف من كارثة بيئية في حال تسرب النفط إلى المياه.

وأوضح شركة أمبري البريطانية للأمن، أن ناقلة نفط ترفع علم بنما تعرضت لهجوم قرب مدينة المخا الساحلية اليمنية على البحر الأحمر، في أحدث واقعة في المياه، حيث استهدف المسلحون الحوثيون سفنًا تضامنًا مع الفلسطينيين.

تعرض سفينة محملة بالنفط لهجوم حوثي

وقال أمبري، إن اتصالًا لاسلكيًا أشار إلى أن السفينة أصيبت بصاروخ وأن هناك حريقًا على بعد حوالي 10 أميال بحرية جنوب غرب المخا، مضيفة أنها تلقت المساعدة وأصبحت إحدى وحدات التوجيه الخاصة بها تعمل، مستشهدة بالمعلومات التي تلقتها ولكن دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتشن جماعة الحوثي اليمنية هجمات على الممر المائي المهم تجاريًا منذ أشهر احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية في غزة، وأضافت أمبري في مذكرة استشارية أنه تم نصح السفن الأخرى الموجودة في المنطقة المجاورة بتوخي الحذر.