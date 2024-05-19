نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصدر مسؤول: حياة الرئيس الإيراني في خطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مسؤول إيراني لرويترز إن حياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان معرضة للخطر، بعد ما وصفه المسؤول بتحطم طائرة هليكوبتر.

أظهرت مقاطع فيديو اللقطات الأخيرة قبل سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في أذربيجان.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر مطلعة وصول أول فريق إنقاذ إلى موقع حادث طائرة الرئيس الإيراني، وفقا لـ”العربية”.

فيما قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: “لا نمتلك أي معلومات عن حالة الرئيس الإيراني حتى الآن”.

وقالت وكالة فارس: ندعو الإيرانيين “للصلاة” من أجل الرئيس الإيراني بعد حادث الطائرة.

هبوط صعب لطائرة رئيسي

وأضاف وزير داخلية إيران، أن طائرة رئيسي عانت من هبوط صعب قبل أن ينقطع الاتصال بسبب الطقس، مضيفا “لم نتمكن من التواصل مع فريق الرئيس بعد الحادث”.

فيما قالت وكالة إسنا إن معلومات أفادت بسقوط طائرة الرئيس الإيراني في غابات ورزغان في مقاطعة أذربيجان.

فيما قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: “لا نمتلك أي معلومات عن حالة الرئيس الإيراني حتى الآن”.

وقالت وكالة فارس: ندعو الإيرانيين “للصلاة” من أجل الرئيس الإيراني بعد حادث الطائرة.

هبوط صعب لطائرة رئيسي

وأضاف وزير داخلية إيران، أن طائرة رئيسي عانت من هبوط صعب قبل أن ينقطع الاتصال بسبب الطقس، مضيفا “لم نتمكن من التواصل مع فريق الرئيس بعد الحادث”.

فيما قالت وكالة إسنا إن معلومات أفادت بسقوط طائرة الرئيس الإيراني في غابات ورزغان في مقاطعة أذربيجان.

من هو الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي؟



إيران لا تزال تحت حكم المرشد الأعلى علي خامنئي منذ عام 1989. عدم انتخاب رئيس جديد هو جزء من هيكل السلطة المعقد في إيران، حيث يحتفظ المرشد الأعلى بالسلطة العليا.

إبراهيم رئيسي هو الرئيس الإيراني المنتخب حاليًا والذي تولى المنصب في عام 2021. وهو مقرب من المرشد الأعلى وينتمي إلى التيار المحافظ في البلاد.

مع استمرار حكم خامنئي والتوترات المستمرة بين إيران والمجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي، فإن السياسة الخارجية والداخلية لإيران لا تزال مصدر قلق رئيسي على الساحة العالمية.