نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعيين نجل رئيس الشيشان في منصب وزير الرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن تعيين نجله أحمد قديروف، وزيرا للرياضة.

وأوضح رمضان قديروف في قناته على "تلغرام": "تم تعيين أحمد قديروف في منصب وزير الرياضة في جمهورية الشيشان".

وأضاف أن "عيسى إبراهيموف، الذي شغل هذا المنصب سابقا، نقل إلى منصب نائب رئيس إدارة الرئيس وحكومة الشيشان".

وأشار رمضان قديروف أيضا إلى أن "وزارة الشباب سيرأسها رمضان فيسمورادوف، كما تم ترشيح تيميرلان خوتشييف لمنصب وزير الصناعة والطاقة في جمهورية الشيشان".

وشغل أحمد قديروف منذ 12 فبراير 2024، منصب وزير الشباب في جمهورية الشيشان.