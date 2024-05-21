العالم اليوم - إسرائيل تتراجع عن قرار وقف تغطية "أسوشيتد برس" المباشرة لغزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 11:26 مساءً - أعلن وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، التراجع عن قرار اتخذ في وقت سابق الثلاثاء بقطع تغطية وكالة أسوشيتد برس الأميركية المباشرة للأحداث في غزة.

وقال قرعي في بيان عقب طلب البيت الأبيض من إسرائيل التراجع عن قرارها "أصدرت الأمر بإلغاء العملية وإعادة المعدات لوكالة إي بي".

وصادرت السلطات الإسرائيلية كاميرا ومعدات بث تابعة للأسوشيتد برس في جنوب إسرائيل، متهمين وكالة الأنباء بانتهاك قانون جديد يخص الإعلام كان تسبب في فرض حظر على شبكة قنوات "الجزيرة".

قبل وقت قصير من الاستيلاء على المعدات، كان يتم بث مشهد عام لشمال غزة.

وقالت الوكالة إنها تلتزم بقواعد الرقابة العسكرية الإسرائيلية، التي تحظر بث تفاصيل مثل تحركات القوات التي قد تعرض الجنود للخطر.

وكان البث المباشر المعني بشكل عام يظهر تصاعد الدخان في سماء غزة.

وجاءت المصادرة في أعقاب أمر شفهي صدر يوم الخميس بوقف البث المباشر، وهو ما رفضت المؤسسة الإخبارية القيام به.

وسارع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى التعليق على قرار الحكومة الإسرائيلية.

وقال لابيد إن مصادرة معدات وكالة أسوشييتد برس "عمل جنوني".

ونددت وكالة الأسوشيتد برس بهذه الخطوة. وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الأسوشيتد برس لشؤون التواصل مع الشركات، "تدين الأسوشيتد برس بأشد العبارات تصرفات الحكومة الإسرائيلية بقطع بثنا المباشر المستمر منذ فترة طويلة والذي يظهر مشهدا لغزة، وكذلك الاستيلاء على معدات الأسوشيتد برس".

وأضافت أن هذه الخطوة "لم تكن مبنية على محتوى البث، بل على الاستخدام التعسفي من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".