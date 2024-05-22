ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 10

ارتفاع عدد الشهداء في جنين إلى 10استشهد فلسطينيان، مساء اليوم، وأصيب آخرون، نتيجة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق النار على مخيم جنين، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ أمس إلى 10 شهداء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن مصادر طبية في جنين، أن شابين استشهدا متأثرين بإصابتهما برصاص الاحتلال، كما أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص الحي، واعتقل آخرون، بينهم سيدة، وتم تفجير أجزاء من منزل في عدوان الاحتلال المستمر على مخيم جنين، لليوم الثاني على التوالي.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها منذ صباح أمس الثلاثاء، وتمركزت في شوارع حيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط المخيم.

وكان 8 فلسطينيين استشهدوا في جنين ومخيمها منذ أمس، عقب قيام قوات الاحتلال بعملية اقتحام وتدمير واسعة للبنية التحتية بشوارع المدينة، كما حولت عشرات المنازل في أحيائها إلى نقاط عسكرية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع سماع دوي انفجارات ضخمة.