ماكرون يدعم نمو نظام الميسترال للذكاء الاصطناعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 مايو 2024 04:32 مساءً - أوضح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه يفضل دعم نظام الميسترال للذكاء الاصطناعي من تلقاء نفسه.

وقال ماكرون، إنه يفضل أن تنمو شركة ميسترال للذكاء الاصطناعي بشكل مستقل وأن أوروبا تحتاج إلى المزيد من اللاعبين الكبار في قطاع التكنولوجيا.

وخلال مقابلة مع شبكة سي إن بي سي، ردا على سؤال حول الشراء الافتراضي لشركة الذكاء الاصطناعي الفرنسية الناشئة من قبل شركة مايكروسوفت، قال أفضل أن يصبحوا مستقلين.

جدير بالذكر أن، الميسترال هي فئة من خمس سفن هجومية برمائية، تُعرف أيضًا باسم حاملة طائرات الهليكوبتر المروحية التابعة للبحرية الفرنسية، يشار إليها باسم سفن الإنزال والقيادة، وتعد أكبر السفن في البحرية الفرنسية بعد حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية شارل ديجول، بنفس الارتفاع تقريبًا فوق الماء.