نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان مصير نائب رئيس مالاوي ومرافقيه بعد اختفاء طائرتهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مالاوي لازاروس تشاكويرا، الثلاثاء، أن جميع من كانوا على متن الطائرة التي تقل نائبه ساولوس تشيليما واختفت الإثنين، لقوا حتفهم.

وذكر تشاكويرا أن قائد قوات دفاع ملاوي أبلغه أن عملية البحث والإنقاذ قد اكتملت وتم العثور على حطام الطائرة.

وأضاف أنه يشعر "بحزن عميق وأسف" لإبلاغ الملاويين بالمأساة الرهيبة.

وأشار إلى أن عناصر الإنقاذ عثرت على الطائرة مدمرة بالكامل.

واختفت طائرة تقل نائب رئيس مالاوي و9 آخرين، الإثنين، حسبما أفاد بيان صادر عن مكتب رئيس البلاد.