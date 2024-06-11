العالم اليوم - 260 شخصا بين غارق ومفقود.. تفاصيل مأساة "ساحل اليمن"

انتم الان تتابعون خبر 260 شخصا بين غارق ومفقود.. تفاصيل مأساة "ساحل اليمن" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 11 يونيو 2024 06:24 مساءً - قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، إن قاربا يحمل مهاجرين غرق قبالة سواحل اليمن، مما أسفر عن مقتل 49 شخصا على الأقل وفقد 140 خرين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في بيان، إن القارب كان يحمل نحو 260 صوماليا وإثيوبيا من الساحل الشمالي للصومال في رحلة طولها 320 كيلومترا عبر خليج عدن، عندما غرق يوم الإثنين قبالة الساحل الجنوبي لليمن.

وأضافت أن جهود البحث مستمرة وتم حتى الآن إنقاذ 71 شخصا، وأضافت أن من بين القتلى 31 امرأة و6 أطفال.

ويعد اليمن طريقا رئيسيا للمهاجرين من شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة الشهر الماضي إنه رغم أزمات اليمن، فإن عدد المهاجرين الذين يصلون سنويا تضاعف 3 مرات من عام 2021 إلى عام 2023، حيث ارتفع من حوالي 27 ألفا إلى أكثر من 90 ألفا.

ووفقا للوكالة، يوجد حاليا حوالي 380 ألف مهاجر في اليمن.

ومن أجل الوصول إلى اليمن، يأخذ المهربون المهاجرين على متن قوارب مكتظة وخطيرة في كثير من الأحيان عبر البحر الأحمر أو خليج عدن.

وفي أبريل، لقي ما لا يقل عن 62 شخصا حتفهم في غرق سفينتين قبالة سواحل جيبوتي أثناء محاولتهم الوصول إلى اليمن.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة محمد علي أبونجيلة، إن حادثة الغرق الإثنين "تذكير آخر بالحاجة الملحة للعمل معا لمواجهة تحديات الهجرة العاجلة، وضمان سلامة وأمن المهاجرين على طول طرق الهجرة".