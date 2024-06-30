الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37877 شهيدا

جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة

أعلنت الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37877 شهيدًا و86969 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.





وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وراح ضحيتها 43 شهـيدا و111 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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