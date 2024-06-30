الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 37877 شهيدا

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جدة - نرمين السيد - ارتقاء شهداء في قصف غزة
وأشارت الصحة الفلسطينية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وراح ضحيتها 43 شهـيدا و111 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.
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