تغييرات جديدة في جوجل.. إيقاف التمرير المستمر بنتائج البحث

كشفت شركة جوجل عن إجرائها لتغيير في نتائج البحث، وذلك من خلال وقف تجربة التمرير.





وأشارت الشركة إلى إيقافها لوقف تجربة التمرير المستمر في نتائج البحث بصفته وسيلة لتسريع عرض نتائج البحث، وبدلًا من ذلك سيرى المستخدم شريط الصفحات التقليدي والقديم في الجهة السفلية لنتائج البحث.

وتستهدف جوجل من ذلك التغيير السماح بتقديم نتائج البحث بسرعة في العمليات الإضافية، بدلا من تحميل النتائج تلقائيا التي لم يطلبها المستخدمون.

وأوضحت الشركة أنها وجدت أن تحميل نتائج إضافية تلقائيا لم يؤد إلى زيادة الرضا بطريقة ملحوظة، وفقا لـ"القاهرة الإخبارية".

وصرح متحدث باسم جوجل بأن الشركة تزيل القدرة على التمرير المستمر عبر نتائج البحث لأجهزة الحواسيب، وستزيل الشركة التمرير المستمر من نتائج بحث الهاتف المحمول في الشهر المقبل، وسيظهر زر "التالي" الموجود في الجهة السفلية للصفحة في بحث أجهزة الحاسوب، في حين يظهر زر نتائج إضافية في بحث الهاتف المحمول.

يذكر أنه في عام 2021، اعتمدت جوجل التمرير المستمر في نتائج بحث الهاتف المحمول، مما أظهر ما يصل إلى أربع صفحات من نتائج الويب قبل مطالبة المستخدمين بالنقر فوق رابط لرؤية المزيد، وأطلقت شركة "جوجل" التمرير المستمر عبر نتائج البحث ضمن أجهزة الحاسوب في ديسمبر 2022.