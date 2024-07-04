مجلس الوزراء يوضح حقيقة إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 01:37 مساءً - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد.

ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة لإلغاء التوقيت الصيفي بدءاً من يوم الجمعة القادم تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد، ولم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

الشائعة

صدور قرار بإلغاء التوقيت الصيفى بدءاً من يوم الجمعة المقبل تزامناً مع تطبيق موعد غلق المحال التجارية الجديد



الحقيقة

التوقيت الصيفى والشتوى لهما قانون ولا يحددهما قرار وبالتالى يستمر سريان تطبيق التوقيت الصيفى دون إلغاء، وذلك وفقاً للقانون رقم 24 لسنة 2023

ينص القرار على أنه "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة"