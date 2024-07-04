أمن الشرقية يضبط عنصر إجرامى بحوزته كمية لمخدر الهيروين وبندقية خرطوش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 01:37 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، الشرقية، المنوفية، والأقصر، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

فى مديرية أمن الجيزة، ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبحوزتهما 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش ودراجة نارية.

وفى مديرية أمن الشرقية، ضبط عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات.

وفى مديرية أمن المنوفية، ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عناصر إجرامية وربة منزل "لـ3 منهم معلومات جنائية"، بدائرة مركز شرطة السادات، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس"، وفرد محلى وطلقة.

وفى مديرية أمن الأقصر، ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرتى "مركز شرطة إسنا، قسم شرطة الأقصر"، وبحوزتهما 4 كيلو جرام لمخدر الحشيش وسلاح أبيض.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 750 ألف جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.