رئيس الوزراء: الحكومة ستعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 01:37 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة فى تشجيع دور القطاع الخاص وخفض الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة، والعمل على الحد من التضخم وضبط الأسعار وزيادة معدلات النمو .

وأوضح أن هناك عدد من الموضوعات التى تهم المواطن المصرى، موجها الشكر لرئيس الجمهورية على تجديد الثقة .

وتابع فى أول مؤتمر صحفى عقب تشكيل الحكومة الجديدة، أنه كان حريص على اختيار كفاءات تحقق تكليفات رئيس الجمهورية فى خطاب تكليفات الرئيس للحكومة.