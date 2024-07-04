"مهرجان العلمين".. عروض مسرح واستمتاع بالشواطئ العامة مجانا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 01:37 مساءً - قالت دانا مدحت، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من مدينة العلمين الجديدة، إنَّ مهرجان العلمين الجديدة لأول مرة يطلق فرصة لتجربة أشهى المأكولات من مختلف أنحاء العالم، وذلك من خلال مشاركة العديد من المطاعم المحلية والعالمية.

وأضافت مدحت أن المهرجان سيقدم هذا العام مسرحيات جديدة تناسب جميع الأذواق، وإقامة 10 حفلات يحييها كبار نجوم الغناء العربي من بينهم عمرو دياب، إليسا، كاظم الساهر، محمد منير، وغيرهم من النجوم المميزين.

وتابعت أن إدارة المهرجان أعلنت أن الفعاليات هذا العام تقدم عروض مسرح الشارع مجانًا للجمهور، في ساحة المهرجان الرئيسية، وأيضًا يتيح مهرجان العلمين للجمهور الاستمتاع بشواطئ العلمين العامة، وذلك بشكل مجاني، كما تم تخصيص تذاكر مجانية لأسر شهداء الجيش والشرطة لحضور فعاليات المهرجان.