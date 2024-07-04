حزب الله ينفذ أكبر هجوم على إسرائيل منذ بداية التوترات على الحدود اللبنانية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، بأن حزب الله نفذ صباح اليوم، أكبر هجوم متزامن على مواقع عسكرية إسرائيلية منذ بداية التوترات على الحدود الجنوبية اللبنانية.





وأعلن الإعلام الإسرائيلي، مقتل جندي وإصابة آخرين جراء قصف بالصواريخ والطائرات المسيرة من الجنوب اللبناني. وأضاف الإعلام الإسرائيلي، أنه تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات حيفا وصفد بالمروحيات العسكرية إثر القصف الصاروخي. وكان الإعلام الإسرائيلي، قد أفاد قلبل قليل، بإطلاق أكثر من 100 صاروخ من لبنان على مناطق عسكرية تابعة لإسرائيل.

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