جدة - نرمين السيد - الرئيس الأمريكي جو بايدن

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقترحا لوقف إطلاق النار بغزة في مايو الماضي، الأمر الذي وافقت عليه حركة حماس، لكنها أضافت بعض التعديلات تضمنت: الانسحاب الكامل لقوات الاحـتلال من قطاع غزة، وإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار عنه، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية.





أما على الجانب الآخر، لاقى المقترح الأمريكي رفضا إسرائيليا في البداية، وتضاربت تصريحات نتنياهو بشأن قبول الصفقة، إذ قال إنه مستعد لعقد صفقة جزئية مع حماس لإعادة بعض الرهائن، بينما أكد أن الحرب ستستمر حتى يتم تحقيق جميع أهداف إسرائيل. الخلاف بين الجانبين، جعل بايدن يقترح صياغة أخرى لوقف إطلاق النار، شملت صياغة جديدة للمادة الثامنة لتقليل الفجوة بين الجانبين، تضمنت التعديل على مطالب حركة حماس، والتي تضمنت ارتكاز المفاوضات على قضية الأسرى، فضلا عن رغبة إسرائيل في نزع سلاح حماس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بين القبول والرفض.. محطات مقترح بايدن للسلام في حرب غزة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.