«ملاحظات الفيديو» ميزة جديدة في واتساب لمستخدمي هواتف أندرويد

جدة - نرمين السيد - كشفت التقارير عن طرح واتساب لميزة جديدة للمستخدمين والتي تتعلق بـ الفيديو.





ميزة واتساب الجديدة وأشار خبراء التقنية إلى أن التطبيق يعمل على طرح ميزة للمستخدمين، والسماح لهم بـ نشر الملاحظات بالفيديو. ويستهدف التطبيق من تلك الميزة، إلغاء الحاجة إلى تسجيل نفس ملاحظة الفيديو وعند إعادة إرساله عبر المحادثات. وتتوفر تلك الميزة لبعض مستخدمي النسخة التجريبية، ولكن سيتم طرحها تدريجيا للمساخدمين لتجنب إعادة توجيه ملاحظات الفيديو، والتمكن من إرساله بسهولة لجهات الاتصال. كيفية تشغيل الميزة ويمكن للمستخدمين تسجيل ملاحظات الفيديو بسهولة، لذا يمكن إلغاء المتطلبات الحالية للنقر مع الاستمرار على أيقونة الكاميرا بالدردشة. ويسعى التطبيق على لتبسيط ميزة تسجيل وإرسال ملاحظات الفيديو، من خلال إضافة وضع مخصص لملاحظات الفيديو داخل واجهة الكاميرا. ويختبر التطبيق تلك الميزة خلال الفترة الحالية، لدى الإصدار التجريبي على نظام أندرويد، كما أنه من المتوقع طرح الميزة الجديدة في الأيام المقبلة، لذا يسهل من الوصول إليها والاستمتاع بها.

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