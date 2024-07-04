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أمن المنافذ يضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية و40 قضية أمن عام

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احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 يوليو 2024 01:37 مساءً - إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

 

فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (202) حكم قضائى متنوع، كما تم ضبط عدد (2687) مخالفة مرورية متنوعة، و40 قضية أمن عام، و4 قضايا هجرة غير شرعية.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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