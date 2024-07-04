تعرف على إيرادات أمس لفيلم "جوازة توكسيك"

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد فيلم "جوازة توكسيك" نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور والنقاد على حد سواء،كما حقق إيرادات أمس الأربعاء بلغت نحو 190 ألف جنيه و380 جنيهًا، في أول ليلة عرض له بالسينمات.



أبطال فيلم جوازة توكسيك



ويشارك جوازة توكسيك عدد كبير من النجوم، أبرزهم، ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، والعمل من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

أحداث فيلم جوازة توكسيك



تدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة وكريم، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر، بعد تدخل الأهل في مصيرهما، حيث ينتمي كل منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية، فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟.



آخر أعمال محمد أنور



والجدير بالذكر أن آخر أعمال محمد أنور فيلم "البعبع" مع النجم أمير كرارة، وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير