جدة - نرمين السيد - الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني

قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي ويجب إزالته.





وأضاف الهباش، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، كما سنواصل ملاحقة مرتكبي جـرائم الحرب الإسرائيلية. وكان الهباش قد أكد في وقت سابق، أن القاعدة الأساسية التي تنطلق منها القيادة السياسية الفلسطينية، هي وجوب وقف العدوان العسكري على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهباش: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي وينتهك القانون الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.