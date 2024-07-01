نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوات الروسية تتقدم وتسيطر على 4 قرى في يومين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين، ليرتفع عدد القرى والبلدات التي أعلنت السيطرة عليها خلال 48 ساعة إلى أربع.

فقد قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي اليوم الاثنين، إن "القوات الروسية حررت كل من نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة".

وأضافت الوزارة أن وحدات من مجموعة "الشمال" الروسية هزمت أفراد ومعدات ألوية المشاة الآلية 41 و57 التابعة للقوات الأوكرانية، واللواء 34 من مشاة البحرية، ولواء الدفاع 113، و125، ولواء الحرس الوطني 13 في مناطق فولشانسك، تيخوي، جوبتوفكا، نيسكوتشنوي، جوفتنيفوي وليبتسي في مقاطعة خاركيف.

وبحسب البيان، فقد بلغت خسائر القوات الأوكرانية ما يصل إلى 320 عسكريًا وناقلة جنود مدرعة و7 مركبات ومدفعين هاوزر "إم 777" عيار 155 ملم أميركيين ومدفع "دي-20 "عيار 152 ملم ومدفع هاوزر "دي-30" عيار 122 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات الأوكرانية و3 محطات مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقامت وحدات من مجموعة "الغرب"، ونتيجة للعمليات الناجحة بتحرير بلدة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا بمقاطعة خاركيف واحتلت مواقع أكثر فائدة.

كما هزمت مجموعة "الغرب" الروسية تشكيلات الألوية الآلية 21 و44 و60 و66 للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع 125 في مناطق ميكيفكا ونوفوفوديانوي ونيفسكوي وستيلماخوفكا من لوغانسك، وتيرني في دونيتسك.

وكانت الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، أن قوات روسية سيطرت على قريتي سبيرني ونوفوليكساندريفكا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

وتقع سبيرني في شرق منطقة دونيتسك، بالقرب من الحدود مع منطقة لوغانسك الأوكرانية، بينما تقع نوفوليكساندريفكا على بعد نحو 130 كيلومترا غربي سبيرني.

