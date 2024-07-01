وسائل إعلام: 8 مرشحين محتملين في حالة تنحي بايدن

جدة - نرمين السيد - نشرت وسائل إعلام غربية، اليوم الإثنين، أسماء 8 مرشحين محتملين مع تزايد الحديث بشأن تخلي بايدن عن الترشح لرئاسة أمريكا.





شملت الأسماء، كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، وغريتشين ويتمر، حاكم ولاية ميشيغان، وبيت بوتينج وزير النقل الأمريكي.

يأتي ذلك بالإضافة إلى جوش شابيرو، حاكم ولاية بنسلفانيا، وجاريد بوليس، حاكم ولاية كولورادو وعضو الكونجرس السابق، وجافن نيوسوم حاكم ولاية كاليفورنيا، ورافاييل وارنوك سيناتور في مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، وميشيل أوباما السيدة الأولى سابقا.

يذكر أن موقع أكسيوس الأمريكي، قال إن استطلاعا يشير إلى أن 60% من الناخبين يريدون استبدال بايدن كمرشح بعد المناظرة مع ترامب.