غارات جوية إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب وكفر كلا بالجنوب اللبناني

جدة - نرمين السيد - شن الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب وكفر كلا بالجنوب اللبناني، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".





يذكر أن كانديس أرديل نائبة المتحدث باسم يونيفيل قالت في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن الموقف الآن كثيف للغاية ويتسم بكثير من الصعوبات على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

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