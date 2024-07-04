باحث: حكومة الاحتلال انتقامية.. والمستوطنون يعتبرون قتل الفلسطينيين عبادة

جدة - نرمين السيد - المستوطنون الإسرائيليون

قال الدكتور سمير التقي، باحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات، إن الحكومة الإسرائيلية انتقامية تشجع المستوطنين على التخريب، مشددًا على أنه لولا الموقف المصري والقيادة المصرية في مواجهة مخططات تهجير الفلسطينيين لما جرى إفشالها.





وأضاف التقي، في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستوطنين يعتبرون أن قتل الفلسطينيين عبادة، وأنهم ينفذون بذلك وصايا لاهوتية، مشددًا على أن هذا الأمر مرتبط بثقافة عميقة يتم الدفع تجاهها منذ فترة طويلة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وجعل حياتهم فيها مستحيلة. وتابع الباحث في معهد الشرق الأوسط للدراسات: الحكومة الراهنة بعد أن كُبلت يداها وصلت إلى طريق مسدود في غزة، وتدرك أنها إذا اتجهت إلى الحدود الشمالية مع لبنان، فهي ستدخل في حرب ليست متأكدة من أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدعمها فيها كما يجب.

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