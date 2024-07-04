جيش الاحتلال: سماع دوي صافرات الإنذار 6 مرات في شمال إسرائيل منذ صباح اليوم

جدة - نرمين السيد - صافرات الإنذار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، سماع صافرات الإنذار تدوي 6 مرات في شمال إسرائيل منذ صباح اليوم، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة العديسة جنوب لبنان. وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت آلاف اللبنانيين من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانًا.

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