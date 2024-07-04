مسؤول إسرائيلي: نحن أمام فرصة لا يمكن تعويضها بعد رد حمـاس الإيجابي

جدة - نرمين السيد - أفاد الإعلام الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني، قوله، "نحن أمام فرصة لا يمكن تعويضها بعد رد حماس الإيجابي على الصفقة"، مؤكدا أن أي رفض لها يعني التضحية بالمحتجزين.





وأضاف المسؤول الأمني، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف في المؤسسة الأمنية من محاولات نتنياهو إحباط صفقة التبادل. وكانت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قد أصدرت بيانا قالت فيه: "إننا تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية. وتابعت حماس: حريصون على التوصل لاتفاق من أجل وقف الحرب على غزة ومستمرون في التواصل مع الوسطاء، مضيفة "لم نتشدد في مطالبنا خلال التفاوض".

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