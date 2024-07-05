العالم اليوم - الديمقراطيون في مأزق.. هل باتت هزيمة بايدن حتمية؟

انتم الان تتابعون خبر الديمقراطيون في مأزق.. هل باتت هزيمة بايدن حتمية؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 5 يوليو 2024 03:24 مساءً - عادة ما تهتم المناظرات الرئاسية بأسلوب المتناظرين، وكيفية ظهورهم وأحاديثهم، ولكن في المقابل، يتم تجاهل الجوهر الأبرز الذي سيقدمه كل مرشح للناخبين من أجل أصواتهم؛ فالجمهور المستهدف ليس الاقتصاديين أو الخبراء، بل الناخبين المترددين.

خلال الأسبوع الماضي، راقب العالم المناظرة بين الرئيس الحالي للولايات المتحدة جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، واطلعت عليه دوت الخليج، أن دعوات الانسحاب من السباق الرئاسي انهالت على الرئيس الأميركي بايدن بعد أداء وصف بالكارثي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات عادة ما تسلط الضوء على مظهر الأشياء دون جوهرها، وهو ما دفع الكثيرين لدعوة بايدن إلى الانسحاب وإعادة صياغة الحملة الانتخابية للديمقراطيين.

لكن الجوهر، بحسب "وول ستريت جورنال"، لا يزال يشكل أهمية كبيرة، فقد تركت المناقشة الناخبين المترددين دون حجة واضحة لأي من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، بشأن الأداء الاقتصادي.

ترامب.. أعظم اقتصاد بتاريخ أميركا؟

ذكر تقرير "وول ستريت جورنال" أن الكثير مما قاله الرئيس السابق دونالد ترامب كان مبالغًا فيه أو خاطئًا.

وزعم أنه كان لدى الولايات المتحدة "أعظم اقتصاد في تاريخها" قبل انتشار وباء كوفيد، وكانت معدلات البطالة والتضخم منخفضة بالفعل.

لكن الرؤساء باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، استمتعوا جميعاً بفترات من النمو في الناتج الاقتصادي، والوظائف، والأجور الحقيقية بعد احتساب التضخم، والتي كانت بنفس جودة السنوات الثلاث الأولى من ولاية ترامب أو أفضل منها.

وردا على سؤال حول ارتفاع الدين الوطني خلال عهده، قال ترامب: "كنا مستعدين للبدء في سداد الديون" حتى انتشر وباء كوفيد، وأن الميزانية آنذاك لم تتصور حدوث شيء مثل ذلك.

ولتوضيح وجهة نظره، لم يكن على ترامب سوى أن يلاحظ أن الأسعار ارتفعت بنسبة 8 بالمئة خلال فترة ولايته، وارتفعت بنسبة 20 بالمئة خلال فترة ولاية بايدن.

وأوضح التقرير أن الأجور ارتفعت بعد التضخم عندما كان ترامب رئيسا، إلا أنها تراجعت في عهد بايدن.

بايدن.. واتهامات لترامب

كان العام الأخير لترامب سيئا بالنسبة للاقتصاد، كما أشار بايدن، فقد وصلت معدلات البطالة إلى ما يقرب من 15 بالمئة، وبلغ عجز الموازنة مستوى قياسيا.

إلا أن الجمهور، وبحسب "وول ستريت جورنال"، أشار إلى أن ذلك حدث نتيجة لوباء عالمي، ولم يُحمل الجمهور ترامب مسؤولية الضرر الاقتصادي، آنذاك أو الآن.

ولم يأت معظم هذا الضرر من الفيروس، بل من عمليات الإغلاق وقواعد التباعد الاجتماعي، وكان بوسع ترامب أن يشير إلى أن الولايات التي يقودها الجمهوريون في الغالب، والتي أخذت بنصيحته ورفعت عمليات الإغلاق بسرعة واستعادت الفصول الدراسية الشخصية، انتعشت بشكل أسرع من الولايات الأميركية الأخرى، والتي يقودها الديمقراطيون.

وفي الوقت الذي ترك فيه ترامب منصبه، انخفضت البطالة إلى 6.4 بالمئة وكانت في اتجاهها نحو المزيد من الانخفاض.

وعقب المناظرة، كان أمام بايدن مهمة أصعب من ترامب في كسب تأييد الناخبين بشأن الاقتصاد.

ومن خلال العديد من المقاييس – النمو الاقتصادي، والبطالة، وسوق الأوراق المالية – فإن الاقتصاد في الواقع في حالة جيدة الآن.

ولكن بالنسبة للناخب العادي، فإن هذه الإيجابيات تتلاشى بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع معدلات الفائدة، والمنازل التي لا يمكن تحمل تكاليفها، والقلق العام بشأن البلاد.

وتظهر استطلاعات الرأي أن المزيد من الأميركيين يعتقدون أنهم كانوا أفضل حالًا في عهد ترامب من بايدن.

ويمكن لبايدن أن يزعم بمصداقية أن التضخم في أول عامين له، مثل البطالة في العام الماضي لترامب، كان مدفوعا إلى حد كبير بأحداث خارجة عن سيطرته: اضطرابات سلسلة التوريد المنتشرة بسبب الوباء والحرب في أوكرانيا، وهي السبب وراء ارتفاع التضخم في كل مكان تقريبا، وليس فقط في الولايات المتحدة.

ورغم أن حوافز بايدن ساهمت في التضخم، فإنها أيضا أحد الأسباب التي أدت إلى تحسن النمو والأجور الحقيقية في الولايات المتحدة مقارنة بمعظم الدول الغنية الأخرى.

وبحسب "وول ستريت جورنال"، فإذا لم يتمكن بايدن من محو ذكريات أول عامين له، فيمكنه أن يبرز التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي، عندما نمت الأجور أخيرا بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار، بفضل أسواق العمل الضيقة تاريخيا.

المناظرة

لم يتم التطرق إلى الكثير من هذه النقاط في مناظرة الأسبوع الماضي.

وأوضح تقرير "وول ستريت جورنال" أن بايدن بذل جهدا كبيرا لتوضيح أي من نقاط النقاش، وأخطأ في كتابة سجله الخاص في خلق فرص العمل، وأنهى الرد على سؤال يتعلق بالدين الوطني بعبارة غير متسلسلة سيئة السمعة قائلا: "لقد تغلبنا أخيرا على الرعاية الطبية".

وإذا كان الاقتصاد في يوم من الأيام أكبر عائق أمام بايدن لإعادة انتخابه، فالعائق الآن في عمره.

والسؤال المفتوح هو ما إذا كان سيظل المرشح الديمقراطي المفترض للرئاسة.

واستطلاعات الرأي تشير إلى أن شريحة معينة من الناخبين على استعداد لمنح أجندة بايدن فرصة جديدة، ولكن في أيدي شخص آخر.

فهل يستمر بايدن في سباق رئاسي قد يُهزم فيه أمام ترامب؟