نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن استهداف مواقع إسرائيلية وتحقيق إصابات مباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اليوم الجمعة استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية مؤكدا إصابتها بشكل مباشر، بعد يوم من إطلاقه أكثر من 200 صاروخ على مواقع إسرائيلية في الجولان.

وقال "حزب الله" في بيانات منفصلة: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية:

عند الساعة 12:30 موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

عند الساعة 12:45موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

عند الساعة 01:20 موقع ‏راميا بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا وقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على محيط ساحة بلدة مركبا، وشن غارة كسارة العروش في مرتفعات جبل الريحان.



واستهدف القصف الفوسفوري والمدفعي حمى راشيا الفخار وأدت إلى إشعال حريق