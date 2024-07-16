نتائج أولية.. فوز الرئيس بول كاجامي بأغلبية ساحقة في الانتخابات الرواندية

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جدة - نرمين السيد - الرئيس بول كاجامي
وقالت إن المرشحين المنافسين لكاجامي في الاقتراع الرئاسي فرانك هابينيزا، من حزب الخضر الديمقراطي، والمستقل فيليب مبايمانا حصلا على 0.53% و0.32% من أصوات الناخبين على التوالي.
ونقلت صحيفة "نيو تايمز" الرواندية عن رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في رواندا قولها "إن نسبة مشاركة الناخبين في التصويت تقدر بحوالي 98% من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت"، منبهة إلى أن عمليات فرز الأصوات مازالت مستمرة، ومن المنتظر أن تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج المؤقتة للاقتراع في 20 يوليو الجاري على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 27 يوليو الجاري أيضا".
وفيما يتعلق بالتصويت داخل البلاد، حصل الرئيس بول كاجامي على 7 ملايين و99 ألفا و810 أصوات، بينما حصل منافسوه: فرانك هابينزا على 38 ألفا و301 صوت وفيليب مبايمانا على 22 ألفا و753 صوتا.
أما فيما يخص أصوات الروانديين في الخارج، فقد حصل كاجامي على 95.4 % من الأصوات التي جرى فرزها أمس للروانديين في الخارج؛ بينما حصل مبايمانا وهابينيزا على 2.45% و 2.15% من الأصوات على التوالي.
ومن المقرر أن يبدأ كاجامي، الذي يحكم رواندا منذ 24 عاما، فترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات هي الرابعة على التوالي بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
جدير بالذكر أن المرشحين الوحيدين أمام كاجامي في هذه الانتخابات "فرانك هابينيزا" و"فيليب مبايمانا" خاضا أيضا أمامه انتخابات 2017 الرئاسية والتي فاز فيها كاجامي بأكثر من 98% من أصوات الناخبين حينها، بينما لم يجمع فيليب مبايمانا أكثر من 0.7% من الأصوات فيما لم يتجاوز فرانك هابينيزا 0.5% من أصوات الناخبين.
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