المفوضية الأوروبية: حل الدولتين أفضل سبيل لإحلال السلام في الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن "حل الدولتين أفضل سبيل لإحلال السلام في الشرق الأوسط"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، قد صرحت بأن رفض إسرائيل لحل الدولتين سيؤدي إلى عزلتها على المستوى الدولي. وصرحت فرانشيسكا ألبانيز بأن الاعتراف بدولة فلسطينية يعد خطوة حاسمة تؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل الحرية والاستقلال.

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