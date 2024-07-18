رئاسة فلسطين: لا سلام ولا أمن دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية

جدة - نرمين السيد - الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها نقلا عن "الرئاسة الفلسطينية"، إنه لا سلام ولا أمن لأحد دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية.





وكانت عضو هيئة العمل الوطني والأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، قد أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على تقويض وجود أي سلطة فلسطينية مستقبلية. وقالت النتشة - في مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية" - "إنه لن يكون هناك إمكانية لوجود دولة فلسطينية في عهد نتنياهو، إن إسرائيل تخطط لتقويض وجود دولة فلسطينية"، مشيرة إلى أن دولة الاحتلال تعاني من صعوبات اقتصادية منذ عدة سنوات، لكن نتنياهو لا ينظر إلى هذه الخسائر فهدفه الانتصار في حربه.

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